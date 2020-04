Umberto Calcagno a TMW: "I calciatori vogliono terminare la stagione"

Umberto Calcagno, vice presidente dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha parlato in esclusiva ai colleghi di tuttomercatoweb.com chiarendo quella che è la posizione dei calciatori in questo momento di pandemia a causa del Coronavirus: "Vogliamo tornare in campo, stiamo studiando tutte le forme possibili per poterlo fare. Evidentemente al primo posto sta la salute di tutti, nessuno escluso, sia chiaro e da questo punto dovremo ripartire per poter tornare in campo non prima".

Un messaggio più che chiaro: "Ci siamo riuniti con tutte le nostre componenti nonostante sia slittata la riunione di Lega. Ci siamo confrontati con i rappresentanti di Serie A, B e C. Stiamo parlando con la FIFA tramite la FIFPRO. Vogliamo trovare una soluzione anche sforando nel calendario". Il rischio è quello di giocare anche ad agosto: "Non vedo l'ora di interessarmi in prima persona; vorrebbe dire che siamo usciti dalla crisi. Se questo sarà l'unico problema vedremo di risolverlo in qualche modo. Siamo uomini di campo e di sport e come tali vogliamo tornare a giocare".

Insomma alla fine quello che conta è la volontà dei calciatori che il vice presidente Calcagno esprime perfettamente: "I calciatori vogliono tornare in campo e terminare la stagione, questa è la loro volontà"