Valon Behrami: "Al Genoa l'ambiente ideale; voglio essere un titolare"

Valon Behrami è tornato al Genoa dopo un lungo girovagare ed è tornato nuovamente in campo con la casacca rossoblu addosso nella gara contro il Sassuolo. Il centrocampista ha parlato al sito della Svizzera italiana sri.ch. Lanciato in Italia dal Grifone dal 2003 è maturato e ha fatto dunque rientro laddove tutto era iniziato. "E' stata la scelta giusta - ha spiegato ai colleghi svizzeri - Sono molto felice di essere di nuovo a Genova, era quello che volevo. Ora mi sento rinato di essere tornato a giocare in Serie A. Chiaro che la presenza del tecnico Davide Nicola abbia avuto il suo peso perché mi conosce e sa quello che posso dare in campo".

Sul momento della squadra il centrocampista spiega: "Qui ci sono le condizioni per fare bene alla domenica. C'è un ambiente particolare a Genova con una tifoseria molto esigente- Dobbiamo lavorare in maniera costante cercando di raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza". Presto titolare? "Sono indietro con la preparazione e lo so. Dovrò lavorare tanto per cercare di rientrare in condizione. Non penso proprio ad un utilizzo part time. Io voglio essere un titolare anche se sarà l'allenatore alla fine a deciderlo".