Verona-Genoa, al via la prevendita per il match in terra veneta

La prossima gara di campionato vedrà il genoa impegnato in Veneto contro l'Hellas Verona del tecnico ex rossoblu Ivan Juric. Una gara nella quale si incrociano i destini di molti giocatori passati dalla Liguria ed attualmente approdati nella compagine dell'Est italiano. Sono stati ufficializzati i canali appropriati per l'acquisto dei titoli d'ingresso allo stadio Marcantonio Bentegodi della città scaligera.

Il settore ospiti è quello chiamato "Curva Nord Superiore" ed il prezzo del tagliando è stato fissato a 22 euro intero mentre gli Under 14 pagheranno 2 euro. I biglietti sono acquistabile presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket presenti sul territorio nazionale oppure on line visitando il sito www.vivatocket.it ma in quest'ultimo caso solamente per i biglietti interi e nn per quelli ridotti.

La chiusura della vendita per il settore ospite è stata fissata per sabato 11 gennaio 2020 alle ore 19. Il tifoso proveniente dalla regione della società ospite non necessita della carta di fidelizzazione per l'acquisto dei titoli d'ingresso all'impianto sportivo della città veneta.

Questi i punti vendita dove si possano acquistare i tagliandi per la sfida nella ittà di Genova:

QUINTO VIAGGI (via Quinto, 90/R Genova)

ORARI: Lun-Ven: 09.30/12.30 15.30/19.00 Sab-Dom: Chiuso

TABACCHERIA LUCENTE (San Pacoret de Saint Bon, 1r Genova)

ORARI: Lun-Ven: 06.30/19.30 Sab: 07.30/19.30 Dom: 08.30/12.30

TABACCHERIA TREDICIBIS (piazzale Parenzo, 23b Genova)

ORARI: Lun-Sab: 07.00/19.00 Dom: 09.00/12.00

TABACCHERIA WTC (via de Marini, 13 Genova

ORARI: Lun-Ven: 08.00/19.00 Sab: 08.00/12.00 Dom: chiuso