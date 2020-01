Verona-Genoa, le formazioni ufficiali: in campo Schone e Sanabria

Ivan Juric e Davide Nicola hanno deciso le formazioni da mandare in campo perla gara Verona-Genoa valida per l'ultima giornata del girone di andata. Una gara importante nella lotta salvezza per entrambi le formazioni. Il Grifone arriva dal successo in campionato contro il Sassuolo ma anche dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Torino giunta però ai calci di rigore. Verona che invece arriva da alcuni risultati positivi e da un torneo che sta mettendo in risalto la formazione scaligera e che, al momento, la pone al di sopra della zona a rischio.

Ma ecco le squadre in campo:

VERONA: Silvestri, Rrhamani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni, Verre

GENOA: Perin, Biraschi, Romero, Criscito, Ankersen, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca, Pandev, Sanabria