Vincenzo Spadafora: "Spero che il calcio possa ripartire"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora resta in primo piano in queste settimane sulla vicenda inerente alla ripartenza o meno della Serie A. Non manca giorno che non giungano interviste sulle varie testate, radio o televisioni nazionali nelle quali non si pronunci in merito. Intanto al Corriere della Sera che lo ha intervistato ha spiegato che: "Dal 18 maggio potranno essere effettuati gli allenamenti di squadra ma dire se ripartirà o meno il campionato è ancora presto. Lo deciderà il Governo basandosi su elementi scientifici che ad oggi non sono ancora disponibili. Di certo c'è che personalmente mi auguro che si possa ripartire".

Nel frattempo alcuni presidenti delle squadre di Serie A, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, chiedono il blocco delle promozioni e delle retrocessioni sullo stile di quanto avvenuto nel 2003 con il decreto "salva calcio". A quel punto si avrebbe una massima serie a 22 formazioni e una Serie B ancora a 20 oppure al massimo a 21 squadre. Su questo senso però è arrivato il secco no da parte del presidente Gravina che non valuta minimamente, almeno ad oggi, questa ipotesi ma pensa ad un finale d campionato con l'introduzione dei play off e dei play out.