Walter Mazzarri: "Giocando come a Roma il successo non ci sfuggirà "

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Torino Walter Mazzarri a presentazione della gara di Coppa Italia contro il Genoa di domani sera. Sulla sfida spiega: "Abbiamo l'imperativo di passare il turno. Non possiamo sbagliare. Affronteremo una squadra che ha cambiato il tecnico ed ha visto la prima gara dell'era Nicola. Non abbiamo metodi di paragone. Noi vogliamo giocare come abbiamo fatto a Roma, abbiamo le motivazioni giuste per vincere questa gara che è da dentro o fuori".

Un Torjno che manca un po' di continuità: "Dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Non dobbiamo avere cali di tensione. Abbiamo il dovere di affrontare tutte le avversarie al massimo delle nostre possibilità. Giocando come a Roma non avremo problemi". Un piccolo problema per il Torino c'è: "È quello che siamo contati e che tra domani e poi Bologna dovremo cercare di esser bravi nell'equilibrare le forze fisiche. Abbiamo tanti infortunati purtroppo".

Sul possibile schieramento dice: "La squalifica di Verdi non ci voleva, è una assenza pesante. Davanti ancora non ho deciso chi giocherà. Devo pensare alle due gare in pochi giorni. Tutto è ancora in alto mare per quanto riguarda la formazione". Spesso le squadre medio piccole hanno messo in difficoltà i granata: "Dovremo esser bravi a superare anche questo ostacolo. Dobbiamo vedere questa gara contro il Genoa come se fosse una finale di Champions League, con la giusta concentrazione".