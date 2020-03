Stefano Pioli a SKY SPORT: "Colpa solo nostra, nessun alibi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la sconfitta della sua squadra contro il Genoa. Seconda battuta d'arresto in questo 2020 per i lombardi che in casa avevano perso contro la Lazio qualche mese orsono. Ma ecco le sue dichiarazioni:

"Nessun alibi o giustificazioni. Abbiamo lavorato bene in settimana, dovevamo essere più attenti e determinati. Su 22 tiri fatti solo in tre circostanze abbiamo centrato la porta. I demeriti solamente nostri. Dovevamo esser più determinati. Ci siamo trovati sotto di due reti perché abbiamo sbagliato alcune situazioni sul campo. Ripeto però, non abbiamo alcun alibi neppure al riguardo della situazione societaria. A Milanello avevamo lavorato bene".