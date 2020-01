Nicola: "Abbiamo avuto le occasioni migliori"

Queste le parole di Davide Nicola a Sky Sport subito dopo il pareggio a reti bianche fra Fiorentina e Genoa:

Noi stasera siamo un po' arrabbiati, ma di quell'arrabbiatura che deve essere costruttiva. Perchè in altri momenti partite così le devi vincere, se non altro perchè hai avuto le occasioni migliori.

A me però ora interessa dare un'identità certa a questa squadra e poter far crescere tutti.

Direi che dal secondo tempo con la Roma c'è stata continuità, anche se il giro palla deve essere più veloce.

Abbiamo cercato di farlo ma non sempre c'è riuscito bene. La prestazione dei ragazzi oggi è stata comunque positiva, e dovrà essere sempre così.

Dobbiamo essere coscienti del fatto che indossiamo una maglia prestigiosa di cui dobbiamo essere fieri, e da questo partire per vincere le gare.

Dobbiamo accelerare e stressare questi giocatori, che hanno delle qualità, ma che forse non tutti conoscono ancora bene.

Non c'è nessun progetto tecnico senza il temperamento, la dedizione ed il gusto di lottare. Ma lo puoi superare solo se hai un'identità di gioco. E questa la raggiungi quando hai rispetto degli avversari ma cerchi comunque di imporre il tuo gioco.

In alcuni momenti della partita ho capito che ci sono grandi qualità in questi giocatori. C'è però ancora molto da fare. E io devo essere un martello con loro per farlo capire.

Per quanto riguarda il mercato poso dire che io credo nei giocatori che ho, ma poi è chiaro che sono state fatte delle valutazioni per poter migliorare il gruppo e riuscire così a creare la giusta competizione.

Gip