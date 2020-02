Nicola: "Orgogliosi ed arrabbiati perchè potevamo fare qualcosa di più"

Queste le parole di Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la bella e sfortunata prova del Genoa contro la Lazio, terminata con il punteggio di 2 - 3 in favore della squadra capitolina:

I tifosi alla fina applaudivano i ragazzi ed è giusto che sia così. E' stato qualcosa di straordinario.

Dobbiamo essere orgogliosi ed arrabbiati, perchè potevamo fare qualcosa di più.

Abbiamo comunque cercato di fare la partita, e i numeri dicono che l'abbiamo fatta.

Adesso stacchiamo un giorno e poi ricominceremo.

Abbiamo commesso degli errori, frutto però più della qualità dell'avversario che di demeriti nostri.

Chiaro che nell'uno contro uno contro avversari di tale livello l'errore è sempre dietro l'angolo, ma non puoi giocare a chiuderti troppo con squadre così, perchè tanto poi perderesti ugualmente.

Stiamo cercando di sfruttare l'intero organico che abbiamo a disposizione, e quindi siamo aperti a più soluzioni.

Dobbiamo farci sempre trovare pronti. A me piace questo gruppo che vuole sentirsi utile ed i giocatori lo sanno che per me sono tutti importanti.

Possiamo e dobbiamo lavorare sempre come squadra, anche quando un reparto magari rende un qualcosa in più.

Credo che il nostro cammino fino ad ora abbia dimostrato che possiamo fare punti con tutti, ma dobbiamo cercare di avere continuità e guardare sempre solo al prossimo avversario.

Gip