Anche gli ultrà della Bundesliga contrari alla ripresa dei campionati

Non sono solo gli ultrà italiani, con le curve di Brescia, Atalanta e Genoa in prima linea, a contestare la possibile ripresa del campionato,

Anche in Germania infatti gli ultrà dei vari Club di Bundesliga si sono apertamente schierati contro l'ipotesi di ricominciare il torneo in un momento così drammatico per il mondo intero, alle prese con la pandemia da Coronavirus che ha già provocato più di 200mila vittime in tutto il pianeta.

Il prossimo 30 Aprile la Cancelliera Angela Merkel annuncerà la decisione del Governo tedesco in merito, ma nel frattempo giungono le varie prese di posizione dei gruppi organizzati, che hanno emesso un comunicato congiunto nel quale viene chiaramente espresso il loro parere fortemente negativo sulla ripresa del torneo.

Particolarmente eloquenti poi gli striscioni della tifoseria del Bayern Monaco apparsi in città: "La vostra avidità non si ferma nemmeno di fronte a una pandemia. No alle porte chiuse" e ancora "Tamponi per gruppi a rischio anzichè per le bambole milionarie. Basta con la dittatura del denaro".

Secondo un sondaggio però la maggioranza degli sportivi tedeschi sarebbe invece favorevole alla ripresa del campionato.

Restano i timori per possibili assembramenti fuori dagli stadi in occasione delle gare a porte chiuse, con la polizia che si vedrebbe quindi costretta ad intervenire con tutto quello che ne potrebbe conseguire.

Per evitare ciò la Federcalcio tedesca starebbe pensando di dare la sconfitta a tavolino a quelle società i cui tifosi si rendessero colpevoli di effettuare tali assembramenti.

Insomma, anche in Germania il nodo della ripresa dei campionati non sembra affatto di facile soluzione.

Fino ad ora in Europa solo l'Olanda ha già annunciato la chiusura definitiva del campionato, comunicando che il titolo non sarà assegnato e congelando promozioni e retrocessioni, mentre il Belgio pare avviato sulla stessa linea anche se una decisione ufficiale non è ancora stata presa.

Per tutti gli altri campionati regna invece ancora l'incertezza.

Italia in testa.

Gip