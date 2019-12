Auguri per un buon 2020

Si sta per chiudere il 2019, che non ha portato grandi soddisfazioni in casa rossoblù.

E addirittura, quest'ultima parte dell'anno, vede il Grifone occupare in solitaria l'ultimo posto della graduatoria.

Una posizione oltremodo scomoda, anche se con soli quattro punti di ritardo rispetto alla zona salvezza, dalla quale auspichiamo però di uscire al più presto.

Nell'augurare dunque serenità e gioia ad ognuno di voi, che è la cosa più importante, auguriamo anche al vecchio Grifone di riuscire a trovare le forze e le energie necessarie per riuscire a conquistare una nuova permanenza nella massima serie.

Buon 2020 dunque.

E forza Genoa.

La redazione di Genoa News 1893