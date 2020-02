Bologna: tornati in gruppo Barrow e Orsolini

Rientra la paventata emergenza in attacco per il Bologna in vista della sfida di sabato sera (ore 18.00) allo stadio Renato Dall'Ara contro il Grifone.

Barrow ed Orsolini, che nei giorni scorsi avevano lavorato a parte a causa di qualche problema fisico, sono infatti oggi rientrati in gruppo ed hanno svolto l'intero carico di lavoro insieme ai compagni, che oggi è stato diviso in una doppia seduta.

Quasi certa dunque la loro presenza in campo contro il Genoa.

Ha svolto invece ancora lavoro differenziato Gary Medel. Solo palestra poi per Roberto Soriano e terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Federico Santander e Nicola Sansone.

La squadra emiliana riprenderà ad allenarsi domani, con una seduta prevista a porte chiuse.

Gip