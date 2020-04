Cellino: "Ho il coronavirus"

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha dichiarato di essere positivo al Coronavirus.

Il massimo dirigente delle Rondinelle ha dichiarato, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, di essersi recato in ospedale a Cagliari per fare dei controlli, dai quali è stata evidenziata la sua positività. I test hanno inoltre evidenziato che anche la figlia ha avuto il virus. Nessun contagio invece per l'altro figlio del presidente.

Cellino rimane convinto di non volere far riprendere il campionato alla sua squadra, così come gli chiede la gente di Brescia.

"Se hanno spostato l'Europeo e i Giochi olimpici di un anno, cosa pensano che siamo, degli imbecilli? Noi invece vogliamo finire il campionato in 15 giorni. Il perché? In Lega ci sono circa 180 milioni di euro destinati alla classifica finale della Serie A che vanno alle prime dieci in classifica. E questi premi sono stati già fatturati dalle società. Ora, se non si finisce il campionato e Sky non paga, cosa succede a chi ha già speso quei soldi?"

Un dubbio lecito quello del presidente del Club lombardo.

Insomma la ripresa del campionato, comunque la si giri, appare come una forzatura destinata comunque ad avere pesanti ripercussioni.

Gip