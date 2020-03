Criscito: "Questa maglia è mia, è difficile levarmela"

Il Capitano del Genoa Mimmo Criscito è stato intervistato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, che riporta le parole del giocatore rossoblù:

"E' una situazione spiacevole per tutta l'Italia. Ho già fatto tanti appelli, è necessario donare per salvare tante vite e stare vicini a medici e infermieri che rischiano ogni giorno. Bisogna restare a casa e lo dobbiamo a loro. Speriamo che possa finire presto, torneremo in strada ad abbracciarci. Allenamento? Io mi sveglio al mattino, faccio colazione e vado sul tapis roulant. Al mattino faccio un po' di forza, a volte mi alleno con i bambini.

Gasperini? Mi aspettavo che potesse fare quest'exploit perché è bravo. All'inizio rischiava l'esonero, è stata brava l'Atalanta a tenerlo e poi è venuto fuori il Gasperini che conosciamo. Lui è stato importante perché ha creduto in me quando ero alla Juve, portandomi al Genoa. Mercato? Questa maglia è mia, è difficile levarmela".