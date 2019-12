Damiani: "Il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa"

Oscar Damiani, agente del portiere rossoblù Ionut Radu, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione portieri che si è venuta a creare in casa Genoa.

Queste le sue parole:

"Sto andando a fare una chiacchierata con lui per capire quale sia la situazione dopo l'arrivo di Perin.

Per me, a prescindere dal caso specifico, è sempre un errore mettere in competizione i portieri.

Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo.

Radu è un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema.

Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa."

Parole chiare quelle dell'ex attaccante rossoblù.

La logica suggerisce infatti che se la Juventus ha concesso al Genoa il prestito secco per sei mesi di Perin, lo abbia fatto per farlo giocare e non certo per vederlo invece relegato in panchina. Altrimenti, riserva per riserva, sarebbe rimasto a Torino.

A fare il dodicesimo a questo punto potrebbe dunque finirci proprio Radu, che a sua volta non vorrà certamente fare da spettatore nella seconda parte di torneo.

Il numero uno romeno potrebbe quindi tornare anzitempo all'Inter, per poi magari essere girato in prestito in qualche altra società che gli permetta di giocare da titolare, almeno fino a Giugno.

Vedremo nei prossimi giorni se le cose evolveranno davvero in questa direzione.

Direzione probabile e forse a questo punto anche auspicabile, visto che il Genoa, in questo momento, di tutto ha bisogno tranne che di una competizione fra numeri uno.

Gip