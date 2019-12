Damiani: "Radu via, ma solo a Giugno"

Rischia di creare un pericoloso dualismo in casa Genoa il paventato ritorno in maglia rossoblù di Mattia Perin.

Il portiere bianconero infatti è pronto per tornare a giocare e sicuramente, se come sembra tornerà a Genova, si giocherà tutte le sue carte per conquistarsi il posto da titolare a difesa della porta del Grifone, cercando di scavalcare nelle gerarchie l'attuale numero uno Ionut Radu.

In previsione di questo scenario qualcuno ha dunque avanzato l'ipotesi che l'estremo difensore romeno possa tornare anzitempo all'Inter.

A tale proposito è quindi intervenuto il suo procuratore Oscar Damiani, l'indimenticabile ex attaccante rossoblù soprannominato "Flipper", che sull'argomento si è così espresso:

"Un ritorno di Andrei Radu all'Inter già a gennaio? Sinceramente non mi risulta questa cosa. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria. A giugno? Rientrerà all'Inter come stabilito".

Non resta dunque che attendere l'evoluzione del mercato.

Gip