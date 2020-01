De Zerbi: "A Genova una delle gare più difficili dell'anno"

Conferenza stampa pre gara per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi prima della partenza per Genova.

Queste le sue parole:

Si ricomincia dopo le feste, come avete trascorso questo periodo?

"Abbiamo lavorato bene, preparandoci a una partita che è molto, molto, molto difficile, forte una delle più difficili dell'anno perché la classifica potrebbe ingannare. Domani troveremo una squadra motivata che riapre un nuovo corso, un allenatore genoano che probabilmente riuscirà a dare qualcosa in più. E' tornato Perin che è forte ma è attacco alla maglia, hanno preso Behrami e Destro e loro vorranno reiniziare un campionato e noi dobbiamo saperlo".



Il Sassuolo ha perso Marlon per infortunio.

"Ha perso Marlon per molto tempo, una perdita importante. Abbiamo dovuto far fronte ai ko di Chiriches e Defrel. Anche Rogerio non è convocato per una infiammazione al piede, Locatelli ha l'influenza, vedremo se è recuperato per domani ma chi c'è sarà pronto per una partita importante, da vincere, poi vediamo cosa dice il campo".



Su cosa ha lavorato dopo Napoli? Sulla testa?

"Su tutto, come sempre. Dà fastidio perché in queste ultime partite abbiamo fatto bene e abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto raccogliere ma bisogna fare ordine ma non è scontato che il Sassuolo faccia quelle partite, non vorrei diventasse tutto scontato e se il Sassuolo non fa risultato pieno contro Juve, Milan e Napoli si possa smuovere più di qualche critica che non è normale contro questa squadra. Bisogna riconoscere i meriti della squadra che per 70 minuti tiene sotto il Napoli, che ha giocato con Juve e Milan per tanto tempo alla pari. Abbiamo tanto da migliorare, come maturità, fasi salienti della partita ma il merito è anche nostro se facciamo questo tipo di prestazioni".



Come sta Berardi?

"Viene ma non so se sarà utilizzato durante la partita, se è il caso di rischiarlo, diventa difficile fare queste scelte perché su Marlon che si è fatto male alla terza partita, potevamo prevederlo perché aveva avuto problemi l'anno scorso e quindi la terza partita in una settimana poteva soffrirla ma se non hai grandi segnali per fermarlo, come abbiamo fatto con Magnanelli, tu vai in buona fede ma cercheremo di recuperare tutti gli infortunati".



Ora è tempo di mercato: cosa ha chiesto alla società, se ha chiesto qualcosa.

"Sono stato chiaro e obiettivo sulla squadra, ho parlato con la dirigenza. Abbiamo fatto una riunione per capire i tempi di recupero per Chiriches, Defrel e Marlon che non sono immediati, quindi ho fatto le valutazioni del caso, a seconda delle tempistiche dei recuperi, vanno fatte delle scelte col senno del prima perché dopo è tardi".



Consigli rientra?

"Rientra e gioca anche se sono stati bravi Turati e Pegolo. Consigli ha fatto benissimo, migliorando su tutto e cambiando il suo modo di giocare e così ha fatto Pegolo".