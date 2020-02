Gasperini: " La motivazione della salvezza è sicuramente più forte"

Queste le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara terminata 2 - 2 fra Atalanta e Genoa:

"Abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo attaccato a lungo, non era proprio la nostra migliore giornata.

Siamo stati capaci di attaccare molto. Se ci sono altre squadra che arrivano prima sulla palla e corrono di più, sono capitate squadra come Spal e Genoa che sono un po' disperate e danno qualcosa di più. La motivazione della salvezza è sicuramente più forte.



Tridente diverso a partita in corso? Avevo Ilicic che era affaticato. E' dovuto uscire per mal di schiena, ho dovuto far entrare Malinovskyi.



Masiello? Meritata l'accoglienza ed il tributo che gli ha dato lo stadio. E' stato tanti anni qui, è stato un rappresentante eccezionale. Combinazione che è andato via questa settimana ed ha giocato subito contro la sua ex squadra".