Genoa: anche Goldaniga lancia un appello per il San Martino

Si allunga in casa rossoblù la lista di coloro che hanno lanciato un appello per sostenere l'Ospedale San Martino in questo momento di estrema difficoltà.

Dopo il tecnico rossoblù Davide Nicola ed il Capitano Mimmo Criscito anche il difensore Edoardo Goldaniga ha infatti invitato attraverso i social a sostenere la struttura sanitaria genovese.

Queste le sue parole:

"Anche io sostengo #genovapersanmartino.

Sostengo medici, infermieri, e tutto il personale dell'ospedale. Se volete fatelo anche voi con una donazione".

