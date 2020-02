Genoa: il comunicato della Società in merito ai biglietti per la Lazio

La Società Genoa, per rispondere alle polemiche scoppiate in questi giorni per la vendita dei tagliandi di Gradinata sud ai tifosi della Lazio per la gara di Domenica prossima al Luigi Ferraris, ha emesso un comunicato nel quale viene affermata la rigorosa osservanza da parte della Società delle valutazioni compiute dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Questo il testo del comunicato, diffuso attraverso il sito ufficiale della Società:

"La Società precisa che la vendita dei biglietti per la gara Genoa-Lazio, in programma domenica 23 febbraio 2020 allo stadio Luigi Ferraris, si sta svolgendo in rigorosa osservanza delle valutazioni compiute dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che non hanno determinato specifiche limitazioni.

L’interruzione della vendita di biglietti ancòra disponibili, a chi ne faccia regolare richiesta, in qualsiasi settore dello stadio, non rientra nella sfera di intervento della Società".

Gip