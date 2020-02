Genoa: in corso visite mediche per Ichazo

E' arrivato al Baluardo, e sta sostenendo le rituali visite mediche, Salvador Ichazo, ex portiere uruguaiano del Torino, che entrerà a far parte del trio di estremi difensori rossoblù al posto di Jandrei, che sta per essere ceduto in prestito al Club carioca dell'Atletico Paranaense.

Ichazo, che al momento è svincolato, al termine delle visite firmerà il contratto che lo legherà al Grifone.

Già per la gara di sabato prossimo a Bologna potrebbe dunque risultare fra i convocati.

Gip