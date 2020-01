Genoa: lavoro differenziato per Mimmo Criscito

Seduta pomeridiana per la squadra rossoblù, torchiata da Mister Nicola prima in palestra e poi sul campo.

La trasferta di Bergamo incombe, ed è probabilmente una delle più difficili del campionato.

Il Genoa però sulla scia del pareggio, peraltro assai stretto, conquistato sabato scorso a Firenze, non andrà in casa dell'ex tecnico Gian Piero Gasperini a fare la vittima sacrificale, ma si giocherà fino in fondo tutte le carte a disposizione.

Per quella gara sarà con ogni probabilità già disponibile il nuovo arrivato Masiello, ma potrebbe invece dare forfait il Capitano Mimmo Criscito, uscito malconcio dal match contro la Fiorentina. Per lui oggi lavoro differenziato, ma le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Si attende poi l'arrivo di Iago Falque, che domani potrebbe aggregarsi alla squadra dopo le rituali visite mediche sostenute questo pomeriggio.

