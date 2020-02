Genoa: le condizioni di Schone e Ghiglione

Il Genoa ha comunicato l'esito degli esami strumentali effettuati sui giocatori Lasse Schone e Paolo Ghiglione, usciti anzitempo Domenica scorsa durante il match contro il Cagliari.

Le notizie migliori sono per il centrocampista danese, per il quale gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione. Oggi per lui dunque solo prudenziale riposo. Da valutare la sua presenza nella prossima trasferta a Bologna.

Per l'esterno rossoblù invece è stata evidenziata una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Per lui probabile quindi un'assenza dal campo di circa 40 giorni. Un infortunio che proprio non ci voleva.

Il resto della squadra ha disputato al Signorini di Pegli una partita ad alta intensità, oltre ad addestramenti sul possesso palla e ad una fase di potenziamento in palestra.

Domani prevista la ripresa dei lavori.

Gip