Genoa: Preziosi a Pegli

Il presidente Enrico Preziosi prende in mano le redini, che forse negli ultimi tempi pareva aver allentato, di squadra e società e giunge a Pegli per tenere un lungo discorso a squadra e tecnico che oggi pomeriggio saranno impegnati nel primo allenamento in vista della prossima delicata sfida interna contro il Sassuolo.

Un discorso preceduto ieri sera da una cena di lavoro con i dirigenti rossoblù, ai quali avrà certamente comunicato le proprie direttive in vista del calciomercato.

Calciomercato dal quale si attendono a breve novità, perchè alla riapertura delle trattative il Grifone dovrà farsi trovare pronto e con le idee chiare su quali devono essere gli obbiettivi da raggiungere per rinforzare la rosa.

Il Genoa cercherà dunque di ripartire con determinazione per cercare di raggiungere una salvezza ancora possibile.

Ma tempo da perdere non ce n'è davvero proprio più.

E di questo tutti, Preziosi in testa, ne sono consapevoli.

