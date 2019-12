Genoa: Sturaro e Zapata in gruppo

La fine dell'anno porta due buone notizie per il nuovo tecnico rossoblù Davide Nicola.

Zapata e Sturaro sono infatti rientrati in gruppo e si possono dunque allenare con il resto della squadra.

Resta da valutare il loro stato di forma in vista della gara contro il Sassuolo, ma intanto il loro rientro a pieno regime è già una buona notizia.

Nicola continua a tappe forzate la preparazione cercando di far comprendere ai suoi ragazzi nel più breve tempo possibile quello che si aspetta da loro.

Troppo importante il prossimo match interno per lasciare qualcosa al caso.

Avanti dunque con doppie sedute di allenamento.

In attesa dei promessi rinforzi per una rosa troppo deficitaria in alcune zone del campo.

