Genoa: tanta tattica in vista del Milan

Sarà una gara quantomeno "strana" quella che Domenica alle ore 12,30 vedrà affrontarsi Milan e Genoa sul prato dello stadio Giuseppe Meazza, visto che si giocherà senza la consueta cornice di pubblico a causa delle note disposizioni legate al dilagare del Coronavirus.

Per preparare questa partita la squadra rossoblù, agli ordini di Davide Nicola, prima di scendere sul campo del nuovo Signorini per il lavoro atletico ha effettuato questa mattina una lunga riunione per studiare la tattica da adottare contro la formazione rossonera.

Massima concentrazione da parte di tutti per preparare una gara difficile ma non certo impossibile per questo Grifone.

Da segnalare poi che Domenica Davide Nicola festeggerà la sua centesima panchina nella massima serie.

Complimenti Mister.

Domani a Pegli prevista la rifinitura, prima della partenza per Milano.

Gip