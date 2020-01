Genoa: tifosi in corteo dalla Nord a Via Palestro

La Gradinata Nord e Via Palestro: due luoghi simbolo della ultracentenaria storia del Grifone.

La prima è parte del Tempio pagano che da sempre accoglie il cuore pulsante della tifoseria.

La seconda è il luogo storico dove nacque il calcio in Italia.

Ed è proprio partendo dalla Gradinata Nord che la tifoseria rossoblù ha voluto cominciare la contestazione nei confronti della dirigenza del Genoa e lanciare così un segnale forte affinchè cambi finalmente registro e operi per cercare di evitare una retrocessione che si fa sempre più vicina ad ogni giornata di campionato trascorsa.

Ma soprattutto un segnale verso il presidente Enrico Preziosi, sfiduciato da larga parte della tifoseria, perchè faccia chiarezza sul futuro societario.

Erano dunque centinaia i tifosi rossoblù che, con auto e moto, questo pomeriggio si sono diretti prima verso Piazza De Ferrari per poi dirigersi in Piazza Marsala e quindi in Via Palestro, dove sotto il civico 10 hanno intonato l'inno del Genoa.

Tanti cori e tanta passione, senza alcun incidente, in nome di quel Grifone che dal 1893 fa battere migliaia di cuori rossoblù.

Un amore così smisurato per questi colori non può lasciare indifferenti.

La speranza è che questo grido d'amore sia ascoltato da chi di dovere.

Gip