Genoa: ufficiale l'ingaggio di Destro

Il Genoa ufficializza l'arrivo in prestito di Mattia Destro.

Il giocatore sarà dunque disponibile per la determinante gara di domani contro il Sassuolo.

Questo il comunicato del Club rossoblù:

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Bologna Fc, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Destro (Ascoli Piceno, 20 marzo 1991). In carriera ha totalizzato 8 presenze e un gol con la Nazionale italiana, realizzando 70 gol in Serie A TIM in 223 presenze, i primi due siglati per il Genoa nella stagione 2010/11.

In seguito ha giocato per Siena, Roma, Milan, Bologna. Nel 2012/13 ha vinto il titolo di capocannoniere in Coppa Italia. A livello giovanile ha percorso la trafila nelle rappresentative azzurre risultando vice-campione all’Europeo U.21 del 2013. Con l’Inter ha conquistato un Torneo di Viareggio (2008) e il titolo di capocannoniere nel campionato Primavera 2009/10.

Gip