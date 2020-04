I Figgi do Zena per i piccoli commercianti

Continuano le iniziative di solidarietà da parte della tifoseria rossoblu che, dopo personale sanitario e ospiti delle case di riposo, mette ora nel mirino anche le piccole attività commerciali.

Questo il testo del comunicato diffuso oggi dai Figgi do Zena:

In questo periodo di emergenza, quello che sarà il futuro del calcio ci interessa poco perché, se non ci potranno essere i tifosi allo stadio, non sarà più il nostro calcio.

Quindi abbiamo pensato che i nostri canali di comunicazione informatici oggi potrebbero servire a quei piccoli commercianti che stanno cercando di combattere la crisi economica portata dal Covid-19.

Offriamo quindi gratuitamente uno spazio pubblicitario agli esercizi commerciali che in questo periodo di emergenza eseguono consegne a domicilio, sulle nostre pagine Facebook, Instagram, Telegram e il nostro sito www.figgidozena.it

Mandaci una mail a figgidozena@hotmail.com o inviaci un messaggio sulla nostra pagina ufficiale Facebook.

Servirà solo indicarci il genere di negozio, il numero di telefono, via e zona.

Inseriremo giornalmente sui nostri social i negozi che ci scriveranno ed elencheremo le attività divise quartiere per quartiere sul nostro sito internet.

TI VOGLIAMO AIUTARE A RIPARTIRE.!

NOI TIFIAMO PER TE.!!

NOI SAREMO IL TUO SPONSOR!!