Iachini: "L'episodio del rigore ci ha tolto un po' di serenità"

Castrovilli è andato a fare accertamenti in ospedale. Speriamo non sia nulla.

Oggi è stata una partita particolare. Il Genoa ha dei giocatori importanti, e la classifica che ha non è quella che rispecchia le qualità che hanno i suoi giocatori.

Siamo partiti bene, riuscendo a creare diverse occasioni, ma poi c'è stato l'episodio del rigore e abbiamo perso un po' di serenità facendo così poi più fatica.

Nel secondo tempo l'atteggiamento è stato giusto e cercavamo di vincere la partita, ma poi il Genoa ha costruito le occasioni migliori.

Siamo una squadra con diversi ragazzi giovani che stanno crescendo.

Qualche sbavatura è normale quando affronti attaccanti importanti.

A me però interessa lo spirito, che è stato quello giusto.

Siamo stati un po' lenti, non come avevamo provato in settimana.

