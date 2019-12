Il buongiorno

Martedì 17 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,53 e tramonta alle 16,47

Il Santo del giorno:

San Lazzaro

Il meteo:

Sintesi:

Instabilità in intensificazione in particolare su savonese, genovese e Tigullio . Accumuli moderati con punte di 60/90 mm nell'entroterra tra Savona e Genova. Quota neve in rialzo sulle Alpi marittime, da 1500 metri a salire.

Dettaglio:

Maltempo in intensificazione su savonese e genovese, sino al Tigullio, con precipitazioni anche intense.

Già dalla notte e per il mattino, piogge irregolari e intermittenti su Imperia e La Spezia. Stessa situazione sia lato costa che interno. Fenomeni deboli, al più moderati sul basso Piemonte orientale e comunque sulle aree ridosso tra Liguria e Piemonte.

Mattinata che continuerà con fenomeni piuttosto insistenti sui settori centrali.

Pomeriggio senza grossi cambiamenti, fenomeni maggiormente concentrati sui settori centrali tra Savona, Genova e il Tigullio. Precipitazioni deboli altrove.

Fenomeni deboli, pioviggini sul basso Piemonte.

Serata ancora perturbata.

Temperature stazionarie o in aumento a levante.

Vento forte di Tramontana a ponente e Scirocco tra Genova e levante. Debole convergenza di venti sul ponente genovese/savonese orientale.

Mare mosso, molto mosso al largo.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per mercoledì:

Piogge su Liguria e basso Piemonte, fenomeno moderati con locali intensificazioni sul centro-ponente ligure.

Temperature in rialzo. Quota neve sulle Alpi marittime attorno ai 1800 - 2000 metri.

La frase del giorno:

Il mio sguardo si stupisce, si inchina, il mio cuore chiude tutti i suoi cancelli, per meditare di nascosto sul miracolo. Sei tanto bella.

(Federico Garcia Lorca - Poeta e drammaturgo spagnolo - Fuente Vaqueros, 5 giugno 1898 – Víznar, 19 agosto 1936)

Un po' di buonumore :-) :

Una donna sta prendendo l'aperitivo con un'amica e le racconta: "Ho appena scoperto che mio marito è un gran bugiardo!"

"E come lo hai scoperto?"

"Mi ha detto che ieri ha passato la serata con il suo amico Roberto!"

"E allora, che cosa c'è di male?"

"Bhé, sono io che ho passato la serata con Roberto...!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Ajorque (Strasburgo), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Juan Jesus (Roma), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino).

New entry:

Buksa (Pogon Szczecin), Klimala (Jagiellonia), Llorente (Napoli)

E siamo già a: 36 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip