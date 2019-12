Il buongiorno

Mercoledì 18 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,53 e tramonta alle 16,48

Il Santo del giorno:

San Graziano

Il meteo:

Sintesi:

Altra giornata grigia sulla Liguria con precipitazioni concentrate maggiormente sul settore centrale e di ponente, più sporadici o del tutto assenti i fenomeni a est del Tigullio e sull'imperiese.

Coperto ma con scarsi fenomeni sul cuneese, piogge su alessandrino.

Dettaglio:

Nella notte piogge moderate ma con rovesci anche di forte intensità tra il savonese orientale e il capoluogo, cielo coperto ma più asciutto altrove e sul cuneese, piogge sparse su astigiano e alessandrino.

Mattino molto nuvoloso o coperto ovunque, ancora piogge possibili segnatamente sul savonese e sulla parte occidentale del capoluogo. Su imperiese e spezzino cielo molto nuvoloso ma con scarsi fenomeni.

Pomeriggio con ancora nubi protagoniste su Liguria e basso Piemonte, ancora qualche pioggia sui settori centro occidentali in particolare sui rilievi ma in fase di indebolimento e cessazione serale. Coperto anche sul cuneese e alessandrino con piogge sporadiche.

Temperature stazionarie con clima più mite sulla riviera di levante e sull'imperiese, più freddo sul savonese e ovest genovese complice la Tramontana.

Vento da nord / nord est sul ponente e allo sbocco delle vallate genovesi, si presenta da est / sud est a levante.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per giovedì:

Un giovedì di attesa in vista del forte peggioramento previsto per venerdi, la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso ma con fenomeni scarsi. Peggiora dal tardo pomeriggio-sera a partire da ovest.

La frase del giorno:

I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti, sono quelli assurdi: l'ansia di cose impossibili, proprio perché sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c'è mai stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato, la pena di non essere un altro, l'insoddisfazione per l'esistenza del mondo.

(Fernando Pessoa - Poeta, scrittore e aforista portoghese - 1888 - 1935)

Un po' di buonumore :-) :

Due signore in giro per la città.

La prima: "Oh, guarda! Mio marito insieme al mio amante!"

La seconda: "Strano, stavo per dire la stessa cosa"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Ajorque (Strasburgo), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Juan Jesus (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino).

New entry:

Gravillon (Ascoli), Machin (Pescara), Pachonik (VVV-Venlo), Scamacca (Ascoli), Younes (Napoli), Zubkov (Shakhtar Donetsk)

E siamo già a: 42 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

Buona giornata a tutti.

Gip