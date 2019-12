Il buongiorno

Giovedì 19 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,54 e tramonta alle 16,48

Il Santo del giorno:

Santa Fausta, San Dario

Il meteo:

Sintesi:

Giovedì di attesa in vista del forte passaggio perturbato di venerdi, in giornata sono attesi piovaschi o rovesci sparsi più probabili sul centro e sul ponente.

Dettaglio:

Mattino con cielo grigio sia sulla Liguria che sul basso Piemonte, qualche debole pioggia è prevista tra il basso Piemonte e il ponente ligure mentre rimane per lo più asciutto sul genovese e sullo spezzino salvo isolati sgocciolii.

Pomeriggio sempre coperto ovunque, ancora qualche pioggia possibile sul centro e sul ponente della Liguria. Generalmente asciutto sul basso Piemonte salvo isolate pioviggini sempre possibili.

In serata prime piogge che tenderanno ad approcciare il ponente.

Temperature: in diminuzione nelle massime, soprattutto sulla riviera di levante.

Vento moderato da nord / nord est, attivazione di venti meridionali dalla serata.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per venerdì:

Tempo perturbato con piogge intense su tutta la regione soprattutto tra le ore pomeridiane e serali, vento forte meridionale e mare agitato con mareggiata sulla costa.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Se tutto deve avere uno scopo, vi sono certamente quaggiù alcune esistenze di cui il fine e l'utilità rimangono inesplicabili.

(Honorè de Balzac - Scrittore, drammaturgo, saggista, giornalista e stampatore francese - 1799 - 1850)

Un po' di buonumore :-) :

Due capre affamate vagano nel deserto quando all'improvviso scorgono la bobina di un film in mezzo alla sabbia. La prima capra urla:

"Guarda, finalmente qualcosa da mangiare!" E, detto questo, divora tutta la pellicola in pochi secondi.

L'altra capra la guarda stupita e le chiede: "Allora, com'era?"

"Mah, ti dirò...era meglio il libro!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Ajorque (Strasburgo), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Amione (Belgrano), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Kalinic (Roma), Perin (Juventus)

E siamo già a: 46 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip