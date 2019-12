Il buongiorno

Venerdì 20 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,55 e tramonta alle 16,48

Il Santo del giorno:

San Liberato

Il meteo:

Sintesi:

Perturbazione in entrata nella notte. Precipitazioni moderate a tratti forti la mattina soprattutto a ponente. Peggioramento soprattutto con rovesci dal pomeriggio su tutta la Liguria.

Accumuli ingenti nell'entroterra soprattutto di Imperia, Genova e Tigullio.

Mare agitato/molto agitato dalla sera con mareggiate. Vento forte da sud.

Attenzione alle frane, allagamenti e pessime condizioni meteo marine.

Dettaglio:

Dalla notte piogge in aumento su Imperia e Savona. Rovesci forti nella prima mattinata sull'imperiese, moderati con intensificazioni locali su Genova. Deboli su La Spezia.

Nel corso delle ore mattutine le piogge aumenteranno anche su Genova e levante.

Piogge anche sul basso Piemonte con quota neve tra 1500 e 1700 metri.

Rovesci su tutto il territorio ligure per le ore pomeridiane.

Maggiori accumuli si avranno nell'entroterra di Imperia, Genova e Tigullio dove saranno possibili frane e smottamenti del terreno e ingrossamenti dei corsi d'acqua sia sul versante marittimo che padano.

Precipitazioni intense e soprattutto continue sulla costa ma con accumuli minori.

Dalla serata rapido miglioramento prima a ponente, poi su Genova, ancora precipitazioni a levante fino a nottata.

Temperature stazionarie e su valori miti complici i venti meridionali.

Vento: Scirocco in rinforzo fino a diventare forte entro le ore del pomeriggio, rapida rotazione a Ostro e poi Libeccio dalla serata. Fortemente sconsigliata l'uscita in mare e sostare sui moli.

Mare: agitato o molto agitato, mareggiata forte sulla costa ligure in particolare dal pomeriggio e in serata.

Temperatura minima: 11°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per sabato:

Variabilità per tutta la giornata, al mattino fenomeni sullo spezzino, coperture sul resto della regione.

Dal tardo pomeriggio / sera nuova rapida perturbazione di debole intensità con piogge in serata e nottata soprattutto a levante.

Mare molto mosso al mattino, con mareggiate a levante.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Molti uomini vivono in pacifica coesistenza con la propria coscienza sporca.

(Henry Miller - Scrittore, pittore, saggista statunitense - New York 1891 - Pacific Palisades 1980)

Un po' di buonumore :-) :

Un anziano contadino e suo figlio stanno visitando un centro commerciale e sono meravigliati da tutto quel che vedono. La loro attenzione viene colpita soprattutto da una porta che si apre e si chiude da sola. "Che cosa è quella, papà?" chiede il ragazzo.

Il padre, che non aveva mai visto nemmeno lui un ascensore, risponde di non saperlo. Nel contempo una vecchietta si avvicina a quella porta misteriosa: preme un bottone a lato e quando la donna vi entra i due vedono richiudersi la porta.

Meno di un minuto dopo la porta si riapre ed esce una bellissima ragazza bionda. Il vecchio, stupito, si rivolge al figlio dicendogli: "Presto, corri subito a casa e fai venire qui tua madre!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 46 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip