Il buongiorno

Sabato 21 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,55 e tramonta alle 16,59

Il Santo del giorno:

San Pietro Canisio

Il meteo:

Sintesi:

Prima nottata con rovesci confinati a levante con forti precipitazioni nell'entroterra. Dalla tarda nottata / prima mattinata rovesci frontali rapidi da ponente a levante, anche di forte intensità.

Veloce miglioramento nel corso della mattina ma nuova perturbazione di moderata intensità dalla sera.

Vento forte di libeccio su Imperia con mareggiate diffuse.

Dettaglio:

Nottata con piogge su levante. Forti nell'entroterra. Situazione di pausa dei fenomeni a Genova, Savona e Imperia.

Dalla tarda nottata nuovo impulso perturbato con rovesci rapidi ma intensi a partire da Imperia verso Savona, Genova e levante.

I rovesci dureranno massimo un paio di ore visto che già a metà mattinata comparirà il sole a ponente e subito dopo su Genova e levante.

Pomeriggio soleggiato con coperture irregolari a levante.

Dalla sera cielo che si coprirà e nuove piogge in arrivo che interesseranno marginalmente imperiese e savonese mentre saranno più insistenti nella notte tra Genova e La Spezia.

Temperature stazionarie.

Vento di Libeccio forte su Imperia e poi levante. Burrasca al largo.

Mare agitato con mareggiata sui litorali più esposti dell'imperiese e levante.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per Domenica:

Nottata con precipitazioni a levante.

Rapido miglioramento nel corso della primissima mattina con una domenica serena e tersa su tutti i settori.

Mare mosso al largo.

La frase del giorno:

La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.

(William Shakespeare - Drammaturgo e poeta inglese - 1564 - 1616)

Un po' di buonumore :-) :

Durante un volo per Montreal, pochi minuti dopo il decollo, una bionda seduta nella classe economica si alza e si dirige verso la prima classe e vi prende posto.

L' agente di bordo la vede fare e decide di chiedergli di vedere il suo biglietto.

Quindi spiega alla bionda che ha pagato per un posto in classe economica e che non può sedersi in prima classe, che deve tornare in classe economica.



La bionda gli risponde:

- sono bionda, sono bella, vado a Montreal e resto seduta qui!



L' agente di bordo va nella cabina di pilotaggio e spiega al pilota e al co-pilota che c'è una bionda seduta nella prima classe che ha pagato per la classe economica e che rifiuta di tornare nella classe economica

Il co-pilota va a vedere la bionda e cerca di spiegargli che dato che ha pagato solo per un biglietto in classe economica deve tornare in classe economica



La bionda gli risponde:

- sono bionda, sono bella, vado a Montreal e resto seduta qui!



Il co-pilota dice al pilota che devono contattare la polizia per fermare la bionda durante l'atterraggio, perché si rifiuta di tornare in classe economica.

Il pilota chiede al co-pilota:

- hai detto che è bionda? Risolvo io il problema, perche' sono sposato con una bionda e parlo il linguaggio delle bionde.



Il pilota si rivolge alla bionda e gli parla all'orecchio.

La bionda gli dice:

- Oh, mi dispiace!

e lei si alza e torna al suo posto in classe economica.



L' agente di bordo e il co-pilota sono sorpresi e chiedono al pilota che cosa le ha detto per accettare di tornare in classe economica senza fare confusione.

gli ho detto:

- la prima classe non va a Montreal.'

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Bogdan (Livorno)

E siamo già a: 47 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip