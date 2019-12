Il buongiorno

Martedì 24 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,56 e tramonta alle 16,50

Il Santo del giorno:

San Delfino

Il meteo:

Sintesi:

Continua e continuerà la fase stabile, clima decisamente primaverile.

Bella giornata su tutta la Liguria e il basso Piemonte, solo qualche velatura sparsa al pomeriggio.

Dettaglio:

Mattinata serena e tersa sia sulla costa che sull'entroterra ligure, stesse condizioni sul basso Piemonte, salvo per qualche foschia al primo mattino.

Clima mite, salvo per la notte e al mattino che presenteranno temperature frizzanti, ma tutt'altro che invernali.

Nessun cambiamento rilevante nel corso della mattinata.

Pomeriggio sereno al piu' con qualche velatura in più, soprattutto sui due estremi della regione e sulle Alpi marittime. Sereno sulla costa e sul basso Piemonte.

Serata serena ovunque.

Temperature senza grosse variazioni. Solo in leggero calo i valori minimi.

Vento moderato da nord ovest.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per mercoledì:

Natale di sole sia sulla Liguria che sul basso Piemonte. Temperature gradevoli di giorno, piu'fresco la notte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Uomini siate, e non pecore matte.

(Dante Alighieri - Poeta, scrittore e politico italiano - 1265 - 1321)

Un po' di buonumore :-) :

Un elefante dice ad un cammello:

- Come mai hai le tette sulla schiena?



E l'altro:

- Ma dimmi tu se me lo deve menare uno col pisello sulla faccia!

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

E siamo già a: 47 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

Buona giornata a tutti.

