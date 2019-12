Il buongiorno

Mercoledì 25 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,57 e tramonta alle 16,51

Natale del Signore

Natale di sole sia sulla Liguria che sul basso Piemonte. Temperature gradevoli e miti di giorno, più fresco la notte.

Mattina di Natale con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Proseguono condizioni stabili anche nel pomeriggio e in serata, anche se con qualche addensamento in più sul levante ligure specie sul settore costiero.

Temperature: in modesto calo le minime con lievi gelate nei fondovalle appenninici, massime stazionarie e sopra la norma ovunque.

Vento debole meridionale.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per giovedì:

Santo Stefano con tempo sempre stabile, ma con qualche nube in più rispetto alla giornata di Natale. Clima sempre mite e temperature sopra la norma.

(www.meteolanterna.net)

Gesù Bambino ci invita alla Festa.

Non cerchiamola nella confusione, nel frastuono, tra abiti eleganti e colori brillanti.

E' negli occhi smarriti di chi ci tende la mano ogni giorno.

E' il segno che il Signore ha ancora bisogno di noi.

Facciamo festa e ringraziamo, perchè il dono della Sua vita si rinnova.

Gesù ha ancora fiducia in noi.

Cerchiamo la festa. Non è fuori.

E' dentro, è nel calore e nel colore dell'anima.

Che sia un Santo Natale.

Un uomo sta malissimo e si reca quindi in ospedale, dove i medici decidono di operarlo.

Arriva quindi il chirurgo e gli dice: "Allora Marco, anche se hai pippato e bevuto l'operazione andrà a buon fine".

L'uomo allora gli risponde: "Ma quale Marco? Io mi chiamo Giorgio".

E il medico: "lo so, lo so. Marco sono io".

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

E siamo già a: 47 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

Buona giornata a tutti.

