Il buongiorno

Giovedì 26 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,57 e tramonta alle 16,52

Il Santo del giorno:

Santo Stefano

Il meteo:

Sintesi:

Santo Stefano con tempo sempre stabile ma con qualche nube in più rispetto alla giornata di Natale, sempre mite e temperature sopra la norma.

Dettaglio:

Mattino con cielo sereno o al più velato su Liguria e basso Piemonte.

Pomeriggio con qualche nube alta in più a coprire il cielo soprattutto sul centro e sul levante ma assolutamente senza precipitazioni.

Temperature: in generale aumento le minime, massime in lieve flessione ma sempre al di sopra delle medie.

Venti: deboli flussi da sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per venerdì:

Tempo soleggiato e decisamente mite.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Un idealista è incorreggibile: se è allontanato dal suo paradiso farà un ideale del suo inferno.

(Friedrich Nietzsche - Filosofo, saggista, poeta, compositore e accademico tedesco - 1844 - 1900)

Un po' di buonumore :-) :

Un bambino in macchina col padre vede alcune prostitute che battono sul viale, allora chiede al padre:

- Chi sono quelle signore?



il padre imbarazzato:

- Niente, niente; guarda dall'altra parte che bel negozio di giocattoli!



Il bimbo:

- Si', si', l'ho visto, ma chi sono quelle signore?



Il padre:

- Sono... sono delle venditrici ambulanti!



Il figlio:

- Ah! E cosa vendono?



Il padre:

- Vendono... vendono un po' di felicita'...



Il bambino inizia a riflettere sulla cosa e il giorno dopo, a casa, apre il suo salvadanaio prelevando 50 euro con l'intenzione di andarsi a comprare un po' di felicita' da quelle signore. Cosi' quel pomeriggio si presenta da una delle prostitute e le chiede:



- Signora, mi darebbe 50 euro di felicita' per favore?



La donna resta allibita, ma visto il periodo di crisi, decide che non e' il caso di lasciarsi sfuggire 50 euro;

così porta il bimbo a casa sua e gli prepara tre enormi fette di pane con la nutella.

La sera il bimbo torna a casa e trova i genitori visibilmente preoccupati.

Il padre gli chiede:

- Dove sei stato fino ad ora? Eravamo in pensiero.



E il bimbo, guardando il padre:

- Sono stato da una delle signore che abbiamo visto ieri, a comprare un po' di felicita'!



Il padre sbianca e gli chiede:

- E... e a-allora... co-come e'andata???



Il bimbo:

- Beh! Le prime due ce l'ho fatta; la terza pero' l'ho leccata e basta...

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 47 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip