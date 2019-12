Il buongiorno

Sabato 28 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,53

Il Santo del giorno:

Santi Innocenti Martiri

Il meteo:

Sintesi:

Una bella giornata serena con temperature in calo, poco avvertibile sulla costa, decisamente di più nell'entroterra e soprattutto in montagna.

Dettaglio:

Sole su tutti i settori liguri per tutta la notte e mattinata.

Nebbie sull'alessandrino.

Pomeriggio sereno e stabile con ancora qualche nebbia al di là dell'Appennino Ligure del genovese.

Temperature in leggera diminuzione sulla costa, soprattutto dalla sera. Calo decisamente più marcato oltre i 600m.

Vento moderato da nord, soprattutto sul genovese.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per Domenica:

Aria fredda da Est porta un calo termico piuttosto sensibile rispetto ai giorni precedenti, sempre in un contesto stabile seppur con passaggi nuvolosi soprattutto al mattino.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

L'interpretazione della nostra realtà attraverso modelli che non sono nostri serve solamente a renderci più sconosciuti, sempre meno liberi, sempre più solitari.

(Gabriel Garcìa Màrquez - Scrittore e giornalista colombiano - Premio Nobel per la Letteratura nel 1982 - Aracataca - 6 Marzo 1927)

Un po' di buonumore :-) :

La maestra chiede a Pierino: "Fammi un esempio di ingiustizia".

Il bambino ci pensa un po' e poi esclama: "Ingiustizia è quando io prendo un brutto voto perché la mamma ha sbagliato a fare i compiti!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Kranevitter (Zenit), Kurtic (Spal)

E siamo già a: 49 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip