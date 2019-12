Il buongiorno

Domenica 29 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,54

Il Santo del giorno:

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Il meteo:

Sintesi:

Tendenza ancora a tempo stabile, seppur con maggiore nuvolosità e con graduale ma sensibile calo termico.

Dettaglio:

Mattinata con nubi basse sparse lungo le coste, specie di centro-levante, foschie dense anche tra appennino e basso Piemonte.

Pomeriggio e serata che vedranno nubi addossate ai versanti padani appenninici (gaigo), mentre sulle coste avremo cielo a tratti foschioso, ma tendenzialmente sereno.

Temperature in netto calo durante il giorno.

Vento moderato da nord sul centro regione.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 5°

Temperatura massima: 9°

Tendenza per lunedì:

Ancora una giornata dal tempo stabile ma fredda.

La frase del giorno:

I gatti e i non conformisti mi sembrano davvero i soli esseri in questo mondo che abbiano una coscienza pratica e attiva.

(Jerome Klapka Jerome - Giornalista, scrittore e umorista inglese - Walsall, 2 maggio 1859 – Northampton, 14 giugno 1927)

Un po' di buonumore :-) :

In un grande magazzino il 24 dicembre una bambina si avvicina a Babbo Natale che la invita a montare sulle sue ginocchia e le domanda:

"Ciao piccolina, come ti chiami?"

"Matilde!"

"Dimmi Matilde, che regalo vorresti che ti portassi stanotte?"

La bambina comincia a fissarlo con due grossi occhioni pieni di disperazione, grosse lacrime cominciano a scendere sulle sue guance:

"Vuol dire che non hai ricevuto la mia e-mail?!?!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Edera (Torino), Parigini (Torino)

E siamo già a: 51 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

Buona giornata a tutti.

Gip