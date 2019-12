Il buongiorno

Lunedì 30 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,55

Il Santo del giorno:

San Eugenio, San Ruggero

Il meteo:

Sintesi:

Una tipica giornata invernale ligure, con sole e cielo terso, valori diurni gradevoli, freddo di sera con temperature rigide nell'entroterra e nei fondovalle. Nebbia sul basso Piemonte, soprattutto sull'alessandrino.

Dettaglio:

Mattinata con freddo e gelate diffuse nell'entroterra e sul basso Piemonte. Nubi basse/nebbie tenderanno a persistere sul versante padano dell'appennino centrale e dell'alessandrino.

Per il resto, sole su tutta la fascia costiera.

Pomeriggio e serata con cielo che si manterrà sereno e terso, con aperture anche sull'alessandrino (anche se dal tardo pomeriggio / serata torneranno le nebbie sull'alessandrino).

Temperature: escursione termica pronunciata. Massime stazionarie, minime in ulteriore lieve diminuzione nell'entroterra.

Vento moderato da nord.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 4°

Temperatura massima: 9°

Tendenza per martedì:

Qualche velatura di passaggio, in particolare da metà mattinata a metà pomeriggio, non disturberà più di tanto un'altra giornata decisamente stabile con sole prevalente.

Velature / nebbie sull'alessandrino. Temperature in lieve aumento.

La frase del giorno:

Lo sciocco che trattiene la sua lingua, somiglia molto da vicino ad un uomo di buon senso.

(Gustave Flaubert - Scrittore francese - 1821 - 1880)

Un po' di buonumore :-) :

Dopo aver ricevuto un dono da parte della zia per il compleanno, Marta va a ringraziarla:

“Ciao zia, grazie mille per il bellissimo regalo che mi hai portato!”

“Ma figurati cara, è una sciocchezza...”

“Lo so, lo dicevo anche io, ma la mamma ha insistito tanto affinché io venissi a ringraziarti!”

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Edera (Torino), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Behrami (svincolato)

E siamo già a: 52 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

