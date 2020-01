Il buongiorno

Mercoledì 1 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,56

Il Santo del giorno:

Maria Madre di Dio

Il meteo:

Sintesi:

Primo dell'anno soleggiato e terso su tutta la Liguria.

Temperature massime in lieve aumento, nuovo calo termico dalla sera.

Dettaglio:

Nottata con qualche velatura di poco conto.

Mattinata serena e tersa su tutta la Liguria. Sereno anche sul basso Piemonte.

Ancora sereno sulla Liguria.

Coperture nebbie in aumento su Cuneo e Alessandria.

Temperature: in lieve aumento le massime. Minime fredde, in diminuzione dalla sera.

Vento debole da sud in rotazione a nord, moderato la sera su Genova.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per giovedì:

Mattinata serena. Dal pomeriggio / sera aumento delle coperture marittime con maggiore umidità.

Temperature in nuova diminuzione.

(www.meteolanterna.net)

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Falque (Torino), Perotti (Roma)

E siamo già a: 56 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Goldaniga (Cagliari), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma, Torino), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato)

Buona giornata a tutti.

Gip