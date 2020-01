Il buongiorno

Giovedì 2 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,57

Il Santo del giorno:

San Basilio

Il meteo:

Sintesi:

Mattinata serena. Dal pomeriggio / sera aumento delle coperture marittime con maggiore umidità.

Temperature in nuova diminuzione.

Dettaglio:

Notte e mattinata soleggiata sulla Liguria, nebbie anche compatte su est cuneese e alessandrino.

Venti umidi tenderanno dal tardo pomeriggio / sera a portare nubi basse di mare sulla fascia costiera e l'immediato entroterra ligure.

Le coperture tenderanno a compattarsi nel corso delle ore.

Temperature: in diminuzione le massime. Minime stazionarie.

Vento debole da sud/sud ovest.

Mare calmo.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 10°

Tendenza per venerdì:

Coperture marittime compatte tenderanno a stabilirsi soprattutto su Genova e Tigullio. Più aperto a ponente ed estremo levante.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza.

(Johann Wolfgang Goethe - Scrittore, saggista, filosofo e drammaturgo tedesco - 1749 - 1832)

Un po' di buonumore :-) :

La famiglia Bianchi conta 8 figli e la mattina di Natale sono tutti riuniti insieme al babbo, alla mamma e Babbo Natale intorno al tavolo di cucina.

Prima di dare loro i regali, Babbo Natale chiede ai bambini:

"Allora, chi di voi ha sempre ubbidito alla mamma?"

E i bimbi, in coro: "Il papà"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 56 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Goldaniga (Cagliari), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma, Torino), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato)

Buona giornata a tutti.

Gip