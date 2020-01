Il buongiorno

Venerdì 3 gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 16,58

Il Santo del giorno:

Santa Genoveffa

Il meteo:

Sintesi:

Tempo grigio, umido e poco freddo. Qualche pioviggine da umidità al pomeriggio sul levante.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con nubi basse di mare, compatte su Savona, Genova e levante, irregolari su Imperia e La Spezia.

Pomeriggio con ancora molte nubi dappertutto, le coperture basse di mare si concentreranno segnatamente su Genova e soprattutto Tigullio e spezzino, dove qualche debole fenomeno da umidità sottoforma di pioviggine sarà possibile.

Cielo in prevalenza velato sul basso Piemonte.

Temperature: massime stazionarie, minime in aumento.

Vento moderato da sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per sabato:

Venti deboli da nord "puliranno" il cielo che avrà solo qualche copertura residua sullo spezzino.

Pomeriggio sereno e terso ovunque.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

L'uomo che si isola rinuncia al suo destino, si disinteressa del progresso morale. Parlando in termini morali, pensare solo a sé è la stessa cosa che non pensarci affatto, perché il fiore assoluto dell'individuo non è dentro di lui; è nell'umanità intera.

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Filosofo tedesco - Stoccarda 1770 – Berlino 1831)

Un po' di buonumore :-) :

Una coppia di neo fidanzati sono ad una cena di gala molto raffinata e sono seduti uno accanto all'altro. Ad un certo punto la ragazza si avvicina tutta emozionata all'orecchio del compagno e gli sussurra:

"Come sei galante stasera, è già la quinta volta che mi baci la mano..."

"Ma che cosa hai capito? E' che il cameriere si è dimenticato di portarmi il tovagliolo!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Ben Arfa (svinc), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 56 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Goldaniga (Cagliari), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma, Torino), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip