Il buongiorno

Mercoledì 8 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,58 e tramonta alle 17,03

Il Santo del giorno:

San Massimo, San Severino

Il meteo:

Sintesi:

Ingresso di venti settentrionali con conseguente lieve calo termico, notte e mattinata disturbate da nuvolosità alta. Migliora definitivamente da metà / tarda mattinata.

Dettaglio:

Notte che vedrà l'aumento della nuvolosità alta da levante verso i settori centrali, si farà localmente anche molto compatta tra lo spezzino, Tigullio e alessandrino.

Dal mattino velature diffuse / sole offuscato su tutta la regione, con aree piu' coperte da addensamenti alti (maggiormente tra Savona, Genova e La Spezia). Situazione identica su Liguria e basso Piemonte.

Da metà mattinata velature che tenderanno a dissolversi da levante lasciando filtrare il sole. Tarda mattinata che vedrà ampi rasserenamenti sul centro-levante e prime aperture a ponente.

Pomeriggio che si farà sereno ovunque, salvo qualche velatura residua. Ancora nebbie / velature sul basso Piemonte.

Serata serena.

Temperature stazionarie o in leggero calo.

Venti moderati da nord, nord est.

Mare calmo o poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per giovedì:

Giornata inizialmente soleggiata, ma durante la mattinata avremo l'aumento della nuvolosità marittima su tutta la costa, piu' sole sull'entroterra e basso Piemonte.

La frase del giorno:

La differenza fra la gloria reale e la fittizia sta nel sopravvivere nella storia o in una storia.

(Lord Byron - Poeta e politico inglese - 1788-1824)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo ritorna a casa vestito da topolino e dice alla moglie:

"Auguri amore, buon carnevale!

La donna è visibilmente arrabbiata e non risponde, così interviene il figlio:

"Papà, ma oggi è capodanno!"

"Capodanno?!? Questa volta tua madre mi uccide per davvero, non ero mai rientrato così tardi..."

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Carlos Augusto (Corinthians), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Dimarco (Inter), Tripaldelli (Sassuolo), Bellanova (Bordeaux)

E siamo già a: 63 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Fiorentina, Inter, Roma, Spal, Torino, Verona), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip