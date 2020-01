Il buongiorno

Giovedì 9 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,57 e tramonta alle 17,04

Il Santo del giorno:

San Giuliano

Il meteo:

Sintesi:

Giornata che inizia per lo più soleggiata ma nubi di mare tenderanno ad aumentare nel corso delle ore segnatamente sul centro e levante regionale.

Dettaglio:

Mattino con cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla costa con nuvolosità di mare in aumento specie tra il savonese orientale e il Tigullio, prestare attenzione alle nebbie sulla pianura del basso Piemonte orientale.

Ore pomeridiane con coperture basse di mare sul levante costiero e in parte anche tra il savonese e il genovese, non si escludono pioviggini in serata sul Tigullio.

Velato sul basso Piemonte con foschie o nebbie sparse.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Vento moderato da sud / sud ovest.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per venerdì:

Circolazione umida sul golfo Ligure che determina condizioni meteo più grigie specie sul centro levante ove non mancherà qualche piovasco, clima non freddo.

La frase del giorno:

Ho sempre constatato che, per riuscire nel mondo, bisogna avere l'aria folle ed essere saggi.

(Montesquieu - Filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese - La Brède, 18 gennaio 1689 – Parigi, 10 febbraio 1755)

Un po' di buonumore :-) :

Un avvocato ha una relazione clandestina con la sua segretaria. Quando la donna rimane incinta, per non essere scoperto dalla moglie, le suggerisce di farsi un lungo viaggio, da lui spesato. La donna allora chiede:

"E come faccio a dirti quando è nato il bambino?"

"Mandami una cartolina con scritto solo SPAGHETTI, mia moglie non capirà!"

Dopo 9 mesi la moglie dell'avvocato lo chiama al telefono tutta agitata: "Stamani ci è stata recapitata una cartolina molto strana, non capisco che cosa significhi!"

Mascherando l'agitazione, il marito la rassicura: "Okay, quando arrivo a casa cerco di capire io..."

E così fa, ma appena legge il contenuto della cartolina viene colpito da un infarto e in men che non si dica viene portato via da un'ambulanza

In ospedale, il cardiologo tenta di consolare la moglie e le chiede che cosa stesse facendo l'uomo prima di esser colpito dal malore improvviso.

A quel punto la moglie tira fuori la cartolina e la consegna al medico che la legge ad alta voce:

"Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Tre con i piselli e due con le vongole!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Carlos Augusto (Corinthians), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Gravillon (Ascoli), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 63 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Fiorentina, Inter, Roma, Spal, Torino, Verona), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip