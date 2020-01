Il buongiorno

Venerdì 10 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,57 e tramonta alle 17,06

Il Santo del giorno:

Sant'Aldo

Il meteo:

Sintesi:

Breve intrusione debolmente perturbata, con coperture irregolari al mattino in aumento al pomeriggio associate a qualche fenomeno soprattutto tra Savona, Genova e levante.

Temperature massime in lieve diminuzione, ma sempre sopra media.

Dettaglio:

Mattinata grigia sul genovese, il Tigullio e lo spezzino specialmente sui versanti marittimi ove non è da escludersi qualche sgocciolio da umidità.

Inizialmente cielo poco nuvoloso sul savonese e l'imperiese con coperture in aumento da metà mattinata.

Foschie e cielo biancastro sul basso Piemonte.

Ore pomeridiane con coperture più compatte e fenomeni deboli ma leggermente più organizzati su Genova e Tigullio. Più asciutto a ponente.

Serata con cielo che tornerà sereno su Savona e Imperia, variabilità sul centro levante fino a notte fonda quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Temperature: in lieve diminuzione le massime per via del minor soleggiamento.

Vento moderato da sud, soprattutto al mattino.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per sabato:

Sole e cielo terso per l'intero weekend.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

I gatti e i non conformisti mi sembrano davvero i soli esseri in questo mondo che abbiano una coscienza pratica e attiva.

(Jerome Klapka Jerome - Giornalista, scrittore e umorista inglese - Walsall, 2 maggio 1859 – Northampton, 14 giugno 1927)

Un po' di buonumore :-) :

Beppe, socio del circolo Arci, dopo un periodo di assenza riprende a frequentare il circolo.

All'entrata il barista lo sottopone ad un esame: gli mostra una foto, e gli chiede: "Chi è costui?"

E Beppe: "Mah, non saprei"

Il barista: "Ignorante, si tratta di Lenin, il padre della rivoluzione. Tu vieni TROPPO POCO al circolo"

La sera dopo Beppe ritorna al circolo e di nuovo il barista gli mostra una foto: "E questo chi è?"

Beppe: "Porca miseria, non lo so"

"Ignorante, si tratta del grande Stalin. Tu vieni TROPPO POCO al circolo"

Terza sera, solita manfrina: "Questo, chi è?"

"Boh!"

"Ma come fai a non riconoscerlo? E' il grande Togliatti. E' evidente: tu vieni TROPPO POCO al circolo"

La quarta sera Beppe non ne può più. Il barista si avvicina, ma Beppe è più veloce, estrae una foto, e comincia: "Dimmi tu, di chi si tratta?"

E il barista: "Mah, non saprei. Non conosco questo rivoluzionario"

E Beppe: "Si chiama Osvaldo e ogni sera si vede con tua moglie. Tu vieni TROPPO SPESSO al circolo!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Buksa (Pogon Szczecin), Carlos Augusto (Corinthians), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Machin (Pescara), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Arana (Siviglia), Bruno Peres (Roma), Ferrari (Sassuolo), Martella (Brescia), Bjarnason (Al Arabi)

E siamo già a: 72 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Fiorentina, Inter, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip