Il buongiorno

Il sole sorge alle 7,56 e tramonta alle 17,09

Sant'Ilario

Inizia la settimana che potrebbe portarci verso l'inverno (dal fine settimana), primi segnali di cambiamento.

Giornata caratterizzata da maggiori nubi basse in particolare dal pomeriggio. Non si escludono pioviggini da umidità dal tardo pomeriggio soprattutto sull'immediato entroterra.

Cielo foschioso / velato sul basso Piemonte.

Coperture in sviluppo sulla costa dalla mattinata, alternata a timide schiarite.

Nubi più dense da metà mattinata un po' su tutta la Liguria.

Sereno o velato sul basso Piemonte.

Pomeriggio molto nuvoloso con qualche debole fenomeno da umidità possibile dalla serata tra il savonese e il genovese.

Temperature in lieve ma generale diminuzione.

Vento debole da sud est / sud.

Mare calmo o poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per martedì:

Ancora maccaja e clima più umido soprattutto sul centro-levante ligure, dove non mancherà qualche piovasco.

Timido sole sul ponente e sul basso Piemonte occidentale, nebbie su quello orientale

(www.meteolanterna.net)

La ricchezza assomiglia all'acqua di mare: quanta più se ne beve, quanto più si ha sete.

(Arthur Schopenhauer - Filosofo tedesco - 1788 - 1860)

Una notte un politico riesce a scappare dalle sue guardie del corpo per fare una passeggiata. Vede un fantastico laghetto e decide di farsi un bagno. Nuota, si tuffa, va da una sponda all'altra, quando ad un certo punto non si sente bene. Tre ragazzi in riva al lago notano l'uomo che sta per affogare e si buttano in acqua riuscendo a portarlo a riva. Quando lo tirano fuori capiscono chi hanno salvato: "Ma lei e' un ministro" esclamano all'unisono! E lui: "Si', sono proprio io, e per ringraziarvi di avermi salvato voglio donarvi una cosa a testa che avete sempre desiderato". Il primo chiede allora un nuovo pick-up, e viene esaudito. Il secondo chiede un nuovo fucile, e viene esaudito. Il terzo ha una richiesta un po' singolare: "Potrebbe farmi fare una lapide molto bella con scritto 'Qui giace un ragazzo di campagna che ha rischiato la vita per salvare un ministro?'". L'uomo incuriosito gli chiede il perche' di questa strana richiesta. E il tizio risponde: "Beh, perchè appena mio padre scopre che non l'ho lasciata affogare mi ammazza".

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Carlos Augusto (Corinthians), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 74 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Fiorentina, Inter, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip