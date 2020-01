Il buongiorno

Martedì 14 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,55 e tramonta alle 17,10

Il Santo del giorno:

San Felice, Santa Bianca

Il meteo:

Sintesi:

Maccaja e clima più umido soprattutto sul centro-levante ligure, dove non mancherà qualche piovasco, in particolare al mattino.

Timido sole sul ponente e sul basso Piemonte occidentale, nebbie su quello orientale. Pomeriggio con piu' aperture.

Dettaglio:

Coperture basse e clima umido soprattutto su Genova, Tigullio e spezzino, maggiori schiarite da Savona verso ovest.

Qualche pioggia sul settore centrale della regione. Soleggiato sulla provincia di Cuneo, nebbioso e con qualche goccia sull'alessandrino.

Condizioni pomeridiane che vedranno un lieve miglioramento, cielo sempre piuttosto coperto sul centro-levante ligure, ma con qualche occhiata di sole sulla costa. Nubi associate a qualche piovasco sui settori interni. Meglio sull'estremo ponente sino a ridosso col savonese.

Cielo soleggiato su Cuneo, foschioso su Alessandria.

Serata senza variazioni.

Temperature stazionarie.

Vento da sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 11°

Tendenza per mercoledì:

Giornata fotocopia a quella di Martedi, cielo molto coperto su tutta la regione con possibili piovaschi sul centro-levante costiero, coperto anche su alessandrino, piu' aperto su Cuneo.

La frase del giorno:

Amare non è guardarsi a vicenda, ma guardare nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupéry - Scrittore e aviatore francese - Lione, 29 Giugno1900 - Mar Mediterraneo, 31 Luglio 1944)

Un po' di buonumore :-) :

Una ragazza si fidanza e lo dice a suo Padre: "Papà sai mi sono fidanzata con un ragazzo che di mestiere fa il meccanico."

"Bene, figlia mia, dopotutto i meccanici guadagnano bene e sono simpatici."

"Però papà, lui si esprime in gergo meccanico e mi dice: che bei fanali che hai, che paraurti che hai.."

Il padre ci pensa sopra e risponde alla figlia: "Non ti preoccupare cara, tu lascia che dica quello che vuole, l'importante che non apre il cofano e mette le mani nel motore!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Carlos Augusto (Corinthians), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Castro (Cagliari)

E siamo già a: 75 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

