Il buongiorno

Venerdì 17 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,54 e tramonta alle 17,14

Il Santo del giorno:

Sant'Antonio Abate

Il meteo:

Sintesi:

Rapido peggioramento con nubi e variabilità associata a qualche debole fenomeno da mezzogiorno soprattutto su genovese e Tigullio.

Al pomeriggio passaggio perturbato con piogge moderate con qualche locale intensificazione . Rapido miglioramento dalla tarda serata quando non si esclude qualche episodio nevoso di debole intensità a quote oltre i 700m.

Vento in intensificazione al pomeriggio da sud / sud ovest.

Dettaglio:

Nottata irregolarmente nuvolosa.

Nuvolosità che andrà a compattarsi nel corso della mattinata soprattutto tra Savona , Genova e il Tigullio. Maggiori aperture a ponente.

Coperture in intensificazione su tutti i settori da mezzogiorno con qualche fenomeno debole soprattutto tra Genova e Sestri Levante.

Peggioramento generalizzato da metà pomeriggio con piogge moderate con qualche intensificazione a partire da Ventimiglia verso Imperia, Savona e Genova. Piogge pre-frontali a levante di debole intensità per tutto il pomeriggio, in intensificazione da sera.

Quota neve inizialmente alta, oltre i 1000m. Quota neve in abbassamento la sera con neve debole in serata su val Trebbia e Aveto oltre i 600m.

Temperature inizialmente stazionarie, subiranno un calo dalla sera.

Vento meridionale teso a tratti forte al pomeriggio. In serata ingresso di fredde correnti settentrionali su Savona e Genova di moderata / tesa intensità.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per sabato:

Nottata con ancora piogge residue su Tigullio e spezzino ma dalla mattinata miglioramento anche a levante con ritorno al cielo soleggiato a partire da ponente verso Genova.

Pomeriggio stabile con velature/nubi alte in transito.

Vento teso da nord al mattino su Savona e Genova con temperature fredde la prima mattina/ sera, in aumento le massime.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il pessimista si lamenta al vento, l'ottimista aspetta che il vento cambi ed il realista aggiusta le vele.

(Nicolas Chamfort - Scrittore e aforista francese - Clermont-Ferrand, 6 aprile 1741 – Parigi, 13 aprile 1794)

Un po' di buonumore :-) :

L'avvocato al testimone: "E dove eravate al momento dell'incidente?".

"Circa al Km 33 della via Emilia".

L'avvocato insiste: "E dove si trova esattamente il Km 33?".

"A circa meta' strada fra il Km 32 e il Km 34".

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 78 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

